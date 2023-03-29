أمير القصيم : اللجنة الوطنية لرعاية السجناء إسهاماتها عظيمة لمعالجة كثير من الحالات المجتمعية

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بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إنطلاقة أمسية تراحم الرمضانية، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بالقصيم ، وذلك بمقر الأمسية بمدينة بريدة ، بحضور عدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال بالمنطقة .

ونوّه سمو أمير القصيم بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة – اعزها الله – للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ، مما أسهم في تحقيق المستهدفات التي تتطلع إليها اللجنة للوصول إلى استقرار المجتمع .

وأشاد سمو أمير القصيم بالدور الكبير للجنة الذي أسهمَ بمعالجة الكثير من الحالات المجتمعية، وهذا دور عظيم تقوم به لدعم ومساندة الفئات المحتاجة, مُهيباً برجال الأعمال والميسورين والخيرين بالمنطقة إلى دعم برامج اللجنة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الأمسية التي سيكون لها أثراً إيجابياً في مساندة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم.

وشهد الحفل الخطابي للأمسية، كلمة لرئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم سليمان العمري ، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على دعمه اللامحدود والمستمر لبرامج اللجنة، مؤكداً أن اللجنة تعمل على عدة برامج لدعم السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ، وتشمل عدة مسارات سيكون لها دوراً كبيراً في التخفيف على الفئات المستهدفة ببرامج اللجنة ومبادراتها .

كما شهدت الأمسية عرضاً مرئياً عن برامج اللجنة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين ، بالإضافة إلى استعرض جهود اللجنة في التخفيف من معاناة أسر السجناء .

يشار إلى أن امسية تراحم الرمضانية ، تهدف إلى تغطية تكاليف الرعاية الأساسية لأسر السجناء من كفالة شهرية وتأمين سلال غذائية وسداد لإيجار المنازل وسداد لفواتير الخدمات الكهرباء والماء وتأمين الكسوة الصيفية والشتوية وتجهيز الحقيبة المدرسيه وترميم المنازل وتأمين الأجهزة الكهربائية المنزلية.