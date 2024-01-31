أمير القصيم: حصول إمارة المنطقة على نسبة 100% في بطاقة الأداء لعام 2022م يؤكد حرصها على تطبيق المعايير في كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك للمباني

المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن حصول إمارة المنطقة على نسبة 100% في بطاقة الأداء وتحسين استهلاك الطاقة، لعام 2022, دليل على حرص الإمارة في تطبيق جميع المعايير في كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك للمباني ومصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ، يرافقه المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة القصيم فهد العواد ، ورئيس القسم الهندسي بالإمارة المهندس راشد الزهراني.

وأشاد سموه بما قام به المسؤولون بإمارة المنطقة من جهود حثيثة في تعزيز الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق جميع الممكنات التي تسهم في خفض الاستهلاك في المباني التابعة لإمارة المنطقة.

من جانبه، ثمّن وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، اهتمام وحرص سمو أمير القصيم على تطبيق المعايير كافة التي تكفل خفض استهلاك الطاقة ومتابعة ذلك أولا بأول، التزاما بالمعايير والمتطلبات بهذا الجانب ، مما أسهم في حصول إمارة المنطقة على نسبة 100% في بطاقة الأداء لعام 2022م من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.