أمير القصيم: رجال الأمن البواسل صمام أمان الوطن

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وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رجال الأمن البواسل بأنهم صمام الأمان في الوطن، لما يبذلونه من جهود عظيمة في حفظ واستتباب الأمن وحماية الوطن والمجتمع.

جاء ذلك بعد أن كرم سموه في مجلس الاستقبال بالإمارة اليوم عددًا من منسوبي شرطة المنطقة، تقديرًا لجهودهم في القبض على المتهمين في عدد من القضايا الجنائية.

وأشاد سموه بما قاموا به، معربًا عن اعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي كشفت تلك القضايا الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء هو قمة في استشعار المسؤولية التي تُحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفانٍ لحماية أمن الوطن والمواطن، منوهًا بما يلقاه القطاع الأمني من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة.

من جانبه ثمن مدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني تكريم سموه واهتمامه بكل ما يقوم به رجال الأمن، مما كان له الأثر البالغ في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

حضر التكريم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية فهد العبدالقادر، وعدد من المسؤولين المعنيين.