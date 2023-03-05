أمير القصيم يؤكد أهمية دور المراكز المتخصصة لرعاية الطفولة التي تديرها كفاءات وطنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي ، ترافقه مديرة مركز سوار لضيافة الأطفال بعنيزة مرام يوسف الخراز ، ومجموعة من أطفال المركز ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان .

وعبر سموه عن اعتزازه بمثل هذه المراكز المتخصصة التي يديرها كوادر وطنية 100% ، مؤكدا أهمية مثل هذه المراكز المتخصصة في رعاية وضيافة الأطفال والتي يقوم عليها نخبة من بنات الوطن اللاتي تميزن بأدائهن في هذا المجال ، تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

واستمع لشرح موجز عن الأدوار التي تقوم بها مراكز الضيافة ورعاية الأطفال بالمنطقة .

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير القصيم إهداءً من مدير مركز سوار لضيافة الأطفال بمناسبة يوم التأسيس ، الذي يحمل مضامين وطنية بهذه المناسبة .