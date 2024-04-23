أمير القصيم يؤكد أهمية مواصلة التطوير والتدريب لجميع الكوادر البشرية بالمنطقة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية مواصلة التطوير والتدريب لجميع الكوادر البشرية بالمنطقة؛ لتحقيق منجزات إدارية ومهنية عالية، والقضاء على الروتين والبيروقراطية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية تحقيقًا للأهداف المنشودة لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله – .

جاء ذلك ، بعد أن رأس سموه اجتماعًا للاطلاع على جهود إمارة منطقة القصيم وما شهدته من تطور في الأداء في جميع الجوانب الإدارية والمهنية ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالله الصقر، والوكلاء والمسؤولين بإمارة المنطقة.

وأشاد سموه بما تحقق لإمارة المنطقة من تميز في المخرجات وفقًا لما عكسته الجهود المبذولة لتطويرالأداء في جميع الأعمال الإدارية والمهنية ، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر وعقد الاجتماعات المهنية لتطوير العمل واستقطاب الكفاءات المتميز وتحفيز الطاقات البشرية بإمارة المنطقة.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرحٍ موجز من وكيل إمارة المنطقة الدكتورعبدالله الصقر عن الجهود المبذولة لتطوير العمل والتحسين المستمر للمخرجات بما يحقق توجيهات سموه، والوصول إلى الأهداف المنشودة ومواكبة رؤية المملكة 2030.