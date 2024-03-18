أمير القصيم يبارك انطلاقة أمسية تراحم الرمضانية

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بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، انطلاقة أمسية تراحم الرمضانية، اليوم، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بالقصيم، تحت شعار “تراحمنا له أثر”، وذلك بمدينة بريدة، بحضور عدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال بالمنطقة.

ونوّه سموه إلى الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة – أعزها الله – للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، مما أسهم في تحقيق المستهدفات التي تتطلع إليها اللجنة للوصول إلى استقرار الفئات المستهدفة بالمجتمع، من خلال ما تقدمه من برامج نوعيّة وخدمات تسهم في توفير احتياجات المستفيدين وتقديم الرعاية المتكاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وأكد سموه على أهمية أمسية تراحم الرمضانية لما لها من مستهدفات وأثر عظيم في هذا الشهر الفضيل وحث على التكافل الاجتماعي.

وأهاب سموه خلال مباركته انطلاقة الأمسية برجال الأعمال والميسورين والخيرين بالمنطقة إلى أهمية دعم برامج اللجنة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الأمسية التي سيكون لها أثراً فاعلاً في مساندة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم راشد الراشد، دعم ورعاية سمو أمير منطقة القصيم لأمسية تراحم الرمضانية التي تأتي تزامناً مع هذا الشهر الفضيل.

وأشار الراشد إلى ما تقوم به اللجنة من أدوار جليلة في مساندة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتخفيف الأعباء عليهم من خلال العديد من المشاريع والبرامج التي تعنى بفئة تحظى بالعناية والرعاية من الدولة -أعزها الله- ومن الميسورين من أهل الخير.