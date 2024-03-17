أمير القصيم يبارك حصول الشؤون الصحية بالمنطقة على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة، وذلك بمناسبة حصول الشؤون الصحية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015.

وبارك سموه لمدير عام الشؤون الصحية ومنسوبي الصحة بالقصيم، على هذا التميز في الحصول على هذا الاعتماد الدولي، متطلعاً سموه إلى أهمية أن ينعكس هذا الاعتماد على جودة الخدمات الصحية، وصولاً لرؤية المملكة 2030، ومواصلة التميز لتطوير الخدمات الصحية وتجويد أدائها.

من جانبه، ثمّن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، دعم واهتمام سمو أمير منطقة القصيم بالخدمات الصحية بالمنطقة، بما يحقق التطلعات المنشودة للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.