أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

المناطق_واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي يبذلها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة ، التي أسهمت في ترجمة دعم الدولة – أيدها الله – للبرامج الزراعية والمزارعين بالمنطقة.

ونوه بالدور الرائد والفاعل الذي تقوم به وزارة البيئة والزراعة والمياه لدعم إنتاج المزارع بالمنطقة ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في سبيل خدمة المنتجات الزراعية التي لها أثر اقتصادي لدعم الغذاء بالمملكة ، وفق عمل تكاملي من الجميع لما فيه تحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة.

جاء ذلك بعد أن تسلم سموه , بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، تقرير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

واستمع أمير القصيم لشرح عن التقرير من المهندس الرجيعي وما يتضمنه من أرقام وإحصائيات عن الأنشطة الزراعية والمهرجانات والبرامج التي تستهدف دعم المزارعين.

فيما ثمن الرجيعي لسموه , دعمه ومتابعته لكل ما يخص القطاع الزراعي وإنتاج التمور وخدمة المزارعين.