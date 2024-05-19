أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة للعام الماضي

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة لعام 2023م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم بمدينة بريدة مدير فرع الصندوق بالمنطقة محمد النهابي.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز من مدير فرع الصندوق بالمنطقة، عن جهود برامج الصندوق التي تشمل دعم الدخل ودعم التدريب والتمكين بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل.

وأشاد بالدور الذي يقوم به صندوق تنمية الموارد البشرية من جهود كبيرة في تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ، وذلك ما عكسته المخرجات ولغة الأرقام لجهود الصندوق للعام الماضي ، التي بينت أن عدد المستفيدين النشيطين بالمنطقة 96707 مستفيدين ، والمساهمة في توظيف 16.639 شابًا وفتاة ، بالإضافة إلى أن عدد أصحاب العمل المستفيدين بلغ 10280 مستفيدًا ، مبدياً تقديره لمدير فرع صندوق الموارد البشرية ومنسوبي الفرع بالمنطقة على جهودهم تحقيق المستهدفات المنشودة وما يخدم أولويات ‏التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.‏