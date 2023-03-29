أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة شؤون الأسرة لعام 2022

المناطق_واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي للجنة شؤون الأسرة بإمارة المنطقة لعام 2022م ، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر الإمارة ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم رئيس لجنة شؤون الأسرة عبدالله السباعي ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها لجنة شؤون الأسرة بإمارة المنطقة ، مؤكداً دور اللجنة الهام في تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها وقيمها، وتعزيز دورها التنموي في مختلف المجالات بالمنطقة.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من رئيس لجنة شؤون الأسرة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن الجهود التي تبذلها اللجنة التي أسهمت في تنفيذ 52 برنامجاً ومبادرة ، و 23 برنامجاً تدريبياً ، مثمناً دعم سموه واهتمامه لبرامج اللجنة التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق مستهدفات اللجنة.