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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة شؤون الأسرة لعام 2022

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس 2023 - 3:03 مساءً

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي للجنة شؤون الأسرة بإمارة المنطقة لعام 2022م ، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر الإمارة ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم رئيس لجنة شؤون الأسرة عبدالله السباعي ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها لجنة شؤون الأسرة بإمارة المنطقة ، مؤكداً دور اللجنة الهام في تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها وقيمها، وتعزيز دورها التنموي في مختلف المجالات بالمنطقة.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من رئيس لجنة شؤون الأسرة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن الجهود التي تبذلها اللجنة التي أسهمت في تنفيذ 52 برنامجاً ومبادرة ، و 23 برنامجاً تدريبياً ، مثمناً دعم سموه واهتمامه لبرامج اللجنة التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق مستهدفات اللجنة.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس 2023 - 3:03 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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