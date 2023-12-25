أمير القصيم يتسلم تقرير الأعمال الخاصة بشركة الاتصالات السعودية Stc لعام 2023

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، تقرير الأعمال الخاصة بشركة الاتصالات السعودية Stc لعام 2023.

واطّلع سموه على التقرير الذي قدمه مدير الاتصالات السعودية للإقليم الشمالي الدكتور محمد بن سليمان الناصر، الذي شمل على العمل والبرامج المتنوعة التي تقدمها مجموعة الاتصالات السعودية والتي أسهمت في جودة الاتصالات والخدمات التقنية والرقمية، مبديًا سموه تقديره للنمو في الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، من خلال زيادة أبراج الجوال ومنافذ البيع، بالإضافة إلى النمو في أبراج الجوال 5G بنسبة 21% عن العام الماضي، مؤكداً سموه على أنها مفخرة للوطن بما تبذله من دعم وتنوع من خلال برامجها المتنوعة وإنجازاتها.

واستمع أمير منطقة القصيم إلى شرح من مدير الاتصالات السعودية للإقليم الشمالي، الذي استعرض الخدمات التقنية المتطورة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لخدمة عملائها بالمنطقة، مثمنًا لسموه دعمه المستمر لبرامج وخدمات الشركة.