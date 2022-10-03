أمير القصيم يتسلم شهادة الآيزو العالمية ودرع التميز والريادة لإمارة المنطقة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم درع التميّز والريادة وشهادة الآيزو العالمية 1-19770: 2017 الخاصة بنظام إدارة أصول تقنية المعلومات لإمارة المنطقة .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان الرئيس التنفيذي لمؤسسة أشهاد ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام إدارة تقنية المعلومات بالإمارة المهندس صالح الرسي .

وأكد سمو أمير القصيم أن إمارة المنطقة حريصة على التميّز والريادة في التحوّل التقني وتجويد أدائها بما يحقق مستهدفاتها لأتمتة جميع إجراءاتها إلكترونيا ، مشيراً إلى أن حصول إمارة المنطقة على هذا الاستحقاق لدرع التميّز والريادة وشهادة الآيزو العالمية ، تأكيداً لمنهجيتها تجاه التحول التقني وأتمتة جميع إجراءاتها إلكترونيًا، ويظهر بجلاء حجم الجهود بهذه المنجزات التي يفخر بها الجميع ، مبدياً تقديره لسمو رئيس مؤسسة أشهاد على تعاونهم فيما يحقق إهداف إمارة القصيم .

فيما نوه الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بالدعم والمتابعة من سمو أمير القصيم لتميز وريادة إمارة المنطقة في الجوانب التقنية الأمر الذي انعكس على أدائها وحصولها على شهادة الآيزو العالمية ودرع التميز والريادة .