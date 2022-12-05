أمير القصيم يتسلّم التقرير الختامي لمهرجان تمور بريدة

المناطق_القصيم

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير الختامي لمهرجان بريدة للتمور لعام 1444 هـ.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم ، وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، ومديرعام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

واستمع سموه لشرحٍ من الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور خالد النقيدان، عن مجمل ما تحقق من نتائج وكمية التمور المباعة بالمهرجان التي بلغت 100 ألف طن ، ومتوسط أسعارها ودخول أكثر من 92 ألف عربة محملة بعدد من أنواع التمور، ومبيعات بلغت 2،8 مليارات ريال.

وأشاد سموه بما اطلع عليه خلال التقرير من أرقام وإنجازات تحققت في مهرجان تمور بريدة لعام 1444هـ ، منوهاً بما حققه المهرجان من نتائج ليست محلياً فحسب بل عالمياً ، مؤكداً أهمية مواصلة هذا النجاح ومواصلة تسويق وعرض هذا المنتج الاقتصادي الوطني المهم في المنطقة والمملكة وعلى مستوى العالم، وتسهيل عمليات البيع والتسويق المحلي والعالمي للتمور.