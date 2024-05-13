أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقريرالسنوي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة للعام الماضي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير القطاع الشمالي لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحربي.

واستمع سموه إلى شرحٍ من مدير القطاع الشمالي للبنك عن إجمالي التمويل الذي قدمه البنك بمنطقة القصيم حيث بلغ 7 مليارات ريال، شملت نصيب تمويل الأفراد منها خمسة مليارات ريال ، والمنشآت مليار ريال قدمت لـ 3500 مشروع، وكان نصيب العمل الحر والأسر المنتجة 930 مليون ريال صرفت لـ 32 ألف مشروع ، مشيرًا إلى أن البنك قدم خلال العام الماضي 2023م عبر منتجات التمويل المباشر 427 مليون ريال صرفت في 5389 مشروعًا ما بين منشآت الصغيرة والناشئة والعمل الحر والأسر المنتجة، لافتًا الانتباه إلى أن المبالغ المصروفة للتمويل الاجتماعي 171 مليون ريال استفاد منها 3356 مستفيدًا ، حيث حصل من خلالها فرع مدينة بريدة ، العام الماضي على المركز في الأول الأداء السنوي للفروع.

ونوه أمير منطقة القصيم بالدعم السخي الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر أسهم في تطوير البرامج التنموية الشاملة والمستدامة لبنك التنمية الاجتماعية، الذي يعد أحد ركائز التنمية الهامة في تمكين المواطنين عبر تقديم العديد من المنتجات والبرامج التمويلية الميسرة للإسهام في مسيرة البناء والتنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها بنك التنمية الاجتماعية بالقصيم في تمكين جميع فئات المجتمع، حيث إن ما عكسته الأرقام يأتي تأكيدًا على حرص البنك في دعم المستفيدين وتحقيق مستهدفاته من خلال العديد من البرامج والمبادرات.