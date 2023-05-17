أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي يبذلها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة التي أسهمت في ترجمة دعم الدولة – أعزها الله – للبرامج الزراعية والمزارعين بالمنطقة.

جاء ذلك بعد أن تسلّم أمير منطقة القصيم اليوم, تقرير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

ونوه سموه بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة والزراعة والمياه لدعم إنتاج المزارع بالمنطقة ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في سبيل خدمة هذه المنتجات الزراعية التي لها أثر اقتصادي لدعم الغذاء بالمملكة، وفق عمل تكاملي من الجميع لما فيه تحقيق لرؤية المملكة 2030، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة – أيدها الله -.

واستمع سموه لشرح مفصل عن التقرير وما يتضمنه من أرقام وإحصائيات عن الأنشطة الزراعية والمهرجانات والبرامج التي تستهدف دعم المزارعين.

من جانبه عبر الرجيعي عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لكل ما يخص القطاع الزراعي وإنتاج التمور وخدمة المزارعين.