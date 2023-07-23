أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لغرفة الرس

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، التقرير السنوي لإنجازات الغرفة التجارية بمحافظة الرس للعام المالي 2022م، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة لرئيس مجلس إدارة غرفة الرس فايز الحربي, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها القائمون على غرفة الرس، وما تُحققه من جهود لخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية وقطاع الأعمال بالمحافظة، مؤكدًا أهمية دور الغُرف في التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في ذلك، متطلعًا إلى المزيد لخدمة المحافظة والقطاع الاقتصادي فيها.

واطّلع سمو أمير القصيم على ما تحقق لغرفة محافظة الرس، مستمعًا إلى شرح عن جهود الغرفة في تعزيز البرامج التي تستهدف رجال الأعمال بالمحافظة ودعم قطاع الأعمال، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.