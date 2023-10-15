أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لمركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بالمنطقة

المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, التقرير السنوي لمركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأكد سموه أهمية الجهود التي يقوم بها مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيدًا بالدور التوعوي والإنساني والأنشطة التي يقوم بها الفرع من خلال مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل، مثمنًا جهود مدير الفرع، وفريق العمل بالمركز، وما يقوم به في التصدّي والحد من جميع أشكال العنف الأسري من خلال فريق الحماية المتخصص الذي يعمل على متابعة جميع الحالات ومعالجتها بما يحقق الأمان الأسري ويعزز من تماسك الأسرة.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم, إلى شرح عن إحصاءات للحالات التي تعامل معها المركز، والمبادرات الاجتماعية والمحاضرات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي للحد من العنف الأسري.