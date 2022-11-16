أمير القصيم يتسلّم تقرير أعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة لموسم حج 1443هـ

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، تقرير أعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلال موسم حج 1443هـ، وذلك خلال استقبال سموّه، مدير عام الفرع الدكتور محمد القرني، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم خلال موسم الحج، التي تسهم في نشر الوعي وإعانة الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي الشريف، وتوعيتهم بالعقيدة الصحيحة والتحذير مما يخالفها.