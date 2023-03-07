أمير القصيم يتفقد الأعمال الميدانية لميدان الهجن بالمنطقة

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يرافقه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الأعمال الميدانية الجاري تنفيذها بميدان الهجن بالمنطقة الواقع شرق مدينة بريدة.

واستمع سموه لشرح من الرئيس التنفيذي لميدان الهجن بالقصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني عن المخططات التفصيلية لمشروع ميدان الهجن ومكوناته التي روعي في تصميمها توفير جميع الخدمات والمعايير التي يتطلب توفيرها في ميدان الهجن ، الذي تبلغ مساحته قرابة 18 مليون متر مربع فيما يبلغ طول الميدان ثمان كم.

ونوّه بالدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة لسباقات الهجن، وما تحظى به من رعاية كريمة أسهمت في ترسيخ هذه الرياضة العريقة لدى الجميع ، مثمناً لسمو الأمير فهد بن جلوي متابعة الإتحاد لميدان الهجن بالمنطقة ليكون في المستقبل القريب حاضنا لسباقات الهجن كون المنطقة يوجد بها العديد من المهتمين بهذه الرياضة، مشيدا بتعاون الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة الذي أسهم في تكامل الجهود وتنفيذ ميدان الهجن بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة بإذن الله.

رافق سموه خلال الزيارة، وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، ومدير فرع وزارة الرياضة بالقصيم هدلق الهدلق.