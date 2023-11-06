أمير القصيم يتفقد مشروع تصريف السيول بالثقب الأفقي بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 598 مليونًا

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم، مشروع محطة تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع إلى الوادي، يرافقه صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي عن أهم مكونات المشروع الذي يربط شبكات مياه أمطار لأربعة أحياء على مسار الخط بالطريق الدائري الداخلي الشرقي بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 598 مليون ريال، ويخدم 14 حياً بمدينة بريدة، فيما بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 88%.

كما شاهد عرضاً مرئياً يحكي تفاصيل المشروع ومراحل الإنشاء ونسب الإنجاز.

ونوّه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بما توليه القيادة الرشيدة للمشاريع التنموية،مشيرًا إلى أن مشروع محطة تصريف السيول بمدينة بريدة يخدم أكثر من 14 حيًا بمدينة بريدة، مؤكدًا أهمية إنجاز مراحل المشروع واكتمال جميع عناصره.