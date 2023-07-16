أمير القصيم يثمن تحقيق فرع وزارة البيئة بالمنطقة المركز الأول في مؤشرات قيم أداء العمل التطوعي لعامي 2021 ـ 2022م

المناطق_واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تحقيق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المركز الأول على مستوى فروع المملكة في قيم أداء العمل التطوعي لعامي 2021م و 2022م، مؤكداً أن التطوع يعد أحد القيم المميزة التي تم نشرها والتأكيد على أهميتها من فترة إلى أخرى.

وأشار إلى أن المنطقة أصبحت -ولله الحمد- تشكل رقماً ليس من السهل تحقيقه عبر تأصيل مفهوم ثقافة التطوع بين شرائح المجتمع كافة من خلال إنشاء رابطة ووحدة التطوع بالإمارة التي أسهمت في تعزيز العمل التطوعي بين شباب وفتيات المنطقة، وزيادة عدد المتطوعين يوماً بعد يوم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، وتسلّمه تقرير الفرع بعد تحقيقه المركز الأول على مستوى فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة في قيم أداء العمل التطوعي لعام 2021م وعام 2022م من خلال 224 فرصة تطوعية نفذ من خلالها 80 ألف ساعة تطوعية، وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وقدم الرجيعي تقريراً لسموه عن ما تم تقديمه من عمل لعام 2021م من خلال طرح 91 فرصة تطوعية قدم من خلالها 27 ألف ساعة تطوعية عمل بها 11 ألف متطوع ومتطوعة، مشيراً إلى أنه قد تم طرح 133 فرصة تطوعية في عام 2022م قدم من خلالها 69 ألف ساعة تطوعية عمل بها 15 ألف متطوع ومتطوعة.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، متطرقاً إلى دعم سمو أمير منطقة القصيم ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة من خلال مواصلة تعزيز العمل التَّطوعي ونشر ثقافته.