أمير القصيم يدشن طائرة الإسعاف الجوي “وادي الرمة”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، طائرة الإسعاف الجوي “وادي الرمة”، وذلك في مهبط الطيران بمستشفى الملك فهد التخصصي في مدينة بريدة، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي, ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وبارك سموه تدشين طائرة “وادي الرمة” بالمنطقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون إضافة مهمة للمنطقة لتفعيل الإسعاف الجوي، بعد استكمال جاهزية المهابط بمستشفيات المنطقة، التي روعي فيها المواصفات الخاصة بالمهابط الجوية وفقًا للمعايير المرتبطة بهذا الجانب.

وبيّن أن تدشين خدمة الإسعاف الجوي سيكون له دور كبير في مباشرة الحالات الإسعافية واختصار الوقت لإنقاذ الحالات خصوصًا أن المنطقة مساحتها كبيرة وتقدم خدماتها ليس لمنطقة القصيم فحسب، بل للمناطق القريبة؛ نظرًا لموقعها وسط المملكة ووجود العديد من الطرق الرئيسية التي تربط جميع مناطق المملكة مرورًا بمنطقة القصيم.

ولفت النظر إلى أنه تم اختيار اسم “وادي الرمة” على طائرة الإسعاف الجوي كرمزية لأهمية هذا الوادي بوصفه أحد المعالم الطبيعية بالمنطقة.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عن الجاهزية العالية لطائرة الإسعاف الجوي والخدمات الإسعافية التي تقدمها بوقت وجيز وقياسي لنقل الحالات الطارئة في جميع أنحاء المنطقة والمستشفيات، التي تشمل السكتات الدماغية والجلطات القلبية وحالات الإصابات، إضافة إلى حالات العناية المركزة.