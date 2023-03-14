أمير القصيم يدشن مبادرة “ذكاء القصيم” لكرسي الدكتور فيصل بن مشعل للذكاء الاصطناعي بجامعة القصيم

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم مبادرة “ذكاء القصيم”، التي يشرف عليها كرسي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للذكاء الاصطناعي بجامعة القصيم ، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بمستهدفات المبادرة، مؤكدًا أن هذا الكرسي العلمي يسهم في دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي، ويُحققَ الأهداف المستقبلية بما يُلبي طموحَ الجامعةِ، وتحقيقِ الابتكار عن طريقِ تشجيعِ البحث العلمي في المجالات المتخصصة كافة، متمنياً أن يثري الكرسي النشاط في مجال البحث العلمي وتبني مبادرات تسهم في توفير حلول مستديمة الأثر للمجتمع والاقتصاد والبيئة ، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى نشر المعرفة وإبراز دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات، وكذلك خلق مجتمع حيوي على قدر كاف من المعرفة بالذكاء الاصطناعي يستطيع بها المساهمة في تقديم حلول وابتكارات نحو اقتصاد مزدهر للمنطقة ، وذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

كما تنظم المبادرة 15 دورة تدريبية وورشة عمل ، بالإضافة إلى خمسة مؤتمرات وملتقيات وندوات علمية، ومسابقتين تقنيتين ، ومواد علمية، و7 منح لدعم الابتكار والبحث، وعقد 10 شراكات بحثية.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها جامعة القصيم ممثلة بكرسي الدكتور فيصل بن مشعل للذكاء الاصطناعي في تعزيز الممارسات النوعية ودعم البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.