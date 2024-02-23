أمير القصيم يدشن معرض التأسيس في تعليم المنطقة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم، المعرض الخاص بيوم التأسيس “يوم بدينا” في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، المقام بمقر المعرض الوطني الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة” بمدينة بريدة.

ويضم المعرض توثيقًا لبداية التأسيس، وأئمة وملوك الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، وأبرز إنجازات الإمام المؤسس محمد بن سعود، ومرحلة تطور العلم السعودي ورمزيته الدلالية.

ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بأهمية مضامين معرض التأسيس الذي يضم عددًا من المقتنيات والآثار التي تجسد مرحلة التأسيس وتراث الدولة السعودية الأولى، مشيرًا سموه إلى أنها تعبر عن الهوية الوطنية والثقافية للوطن وحياة المجتمع السعودي، بجميع المجالات والتعاملات الاجتماعية والزراعية والصناعية والتجارية، إضافة إلى الصور والمجسمات التي تجسد الطراز المعماري للمباني في عصر الدولة السعودية الأولى، مبديًا سموه تقديره لإدارة التعليم بالمنطقة ومنسوبيها والطلاب والطالبات المشاركين في المعرض.

من جانبه أعرب مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الفريح، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، لتدشينه معرض يوم التأسيس، مبينًا أن الإدارة العامة للتعليم سعت لتجسيد هذه المناسبة الوطنية من خلال معرض دائم، يتيح للطلاب والطلاب التعرف على مراحل التأسيس لهذا الوطن، وتعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعمق تاريخ الوطن، والاعتزاز بحضارته وعراقته وتراثه ورموزه وقيمته الراسخة الممتدة لثلاثة قرون.