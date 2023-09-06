أمير القصيم يدشّن الإهداء المقدم من موسم عنيزة الدولي للتمور لأبطال الحد الجنوبي

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الإهداء المقدم من موسم عنيزة الدولي للتمور لأبطال الحد الجنوبي، وذلك خلال رعاية سموه حفل موسم عنيزة الدولي للتمور.

وأكد سموه، بأن إهداء القائمين على موسم عنيزة السنوي للأبطال في ‫الحد الجنوبي يعتبر وفاءً واستشعاراً للوطنية، وبادرة ليست مستغربة على الرجال المخلصين، مشيراً إلى أن ما يُقدم للجنود المرابطين على حدود الوطن في الحد الجنوبي لا يوفيهم حقهم، وهو أقل ما يقدم لهم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن ينصر الجنود البواسل في الحد الجنوبي، وأن يرحم شهداءهم، وأن يشفي المصابين منهم، داعياً الله أن يجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.