أمير القصيم يدشّن مبادرة ” أنيس رحلتك ” للتشجيع على القراءة

المناطق_القصيم

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , مبادرة ( أنيس رحلتك )

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة ، محافظ الرس حسين العساف ، وقائدة فريق ارتواء التطوعي سارة المزيني وأعضاء الفريق ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي ، ومدير وحدة التطوع بالإمارة سفيان الربيش.

وثمن سموه المبادرة الهادفة إلى تشجيع المسافرين على القراءة ، مشيراً إلى أهميتها كونها تسهم في التشجيع على القراءة لتعزيز القراءة ، وتزويد المجتمع بشتى العلوم والمعارف من خلال المكتبة الرقمية المتنقلة ، خصوصاً المسافرين لاستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع .

كما أشاد بجهود فريق ارتواء التطوعي وحرصهم على تفعيل مثل هذه المبادرات الثقافية بالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية ، منوهاً بهذه المبادرات التي تشجع على القراءة والاطلاع لتعميق ثقافة الجميع ، ووجود مثل هذه المبادرات وتعميمها على جميع منافذ السفر مطلب في غاية الأهمية لنشر ثقافة حب القراءة.

واستمع سموه لشرح عن أهداف المبادرة لتعزيز أهمية القراءة واستثمار أوقات المسافرين وتنمية العقول وتثقيفهم وسهولة الوصول إلى المعلومة من خلال المكتبة الرقمية المتنقلة في جميع المجالات الثقافية .