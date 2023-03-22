أمير القصيم يدشّن مشروع سند لدعم مستفيدي جمعية أبناء لتوفير فرص العمل للخريجين

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دشّن صاحب السمّو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم مشروع ” سند ” التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة، ” أبناء ” ، والذي يُعد أحد مشاريع التنمية في الجمعية لدعم المستفيدين الباحثين عن العمل من الخريجين، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة عسم الرمضي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي.

وأشاد سمّوه بمستهدفات المشروع الذي يترجم اهتمام الدولة أعزها الله بالقطاع الثالث، حيث يمنح المستفيد سيارة جديدة ويتم تدريبه على تطبيقات التواصل عبر شركاء المشروع بما يحقق الاستفادة من المشروع وتحقيق الدخل المناسب، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع تسهم في تحقيق رسالة الجمعية في استثمار طاقات المجتمع لتمكين الأيتام عبر حلول مبتكرة، لتحقيق التحوّل بهم وبأسرهم نحو الاكتفاء الذاتي واستثمار فرص التوطين.

من جانبه ثمّن السباعي، رعاية واهتمام سمّوه للبرامج التي تسهم في دعم الأيتام والمستفيدين من القطاع الثالث، مشيرًا إلى أن مشروع سند في مرحلته الأولى يستهدف تسليم 10 سيارات موديل 2023 للمستفيدين من الجمعية، ويتم تدريبهم على تطبيقات التوصيل شركاء الجمعية، متطلعًا أن يسهم المشروع في تحقيق الأهداف المنشودة – بإذن الله – .