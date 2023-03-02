أمير القصيم يرأس اجتماعاً لاستعراض المشاريع الصحية بالمنطقة

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رأس صاحب المسو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بمكتبه في الإمارة اليوم اجتماعاً لاستعراض المشاريع الصحية التي ستُدشن خلال العام 2023، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان الشائع.

وأكد سموه أهمية إنجاز المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية لا تقدم لأهالي المنطقة فقط إنما تشمل المناطق القريبة من المنطقة لوجود تخصصات دقيقة في المجالات الطبية، منوهاً بما تحظى به المشاريع الصحية من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة لتوفير أفضل برامج الرعاية الصحية للمستفيدين.

واطلع على عرض تفصيلي عن مشاريع التجمع المقرر تنفيذها وفق برنامج الخطة التطويرية للتجمع خلال العام الحالي 2023م البالغ عددها 27 مشروعاً بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 172 مليون ريال، بالإضافة إلى أربعة مشاريع مركزية ممولة وزارياً بقيمة تزيد عن 961 مليون ريال.

وناقش الاجتماع مرئيات تجمع القصيم الصحي في وضع الحلول التي تسهم في إنجاز المشاريع الصحية بما يتماشى مع برنامج التحول الصحي ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات القيادة في بناء وطن طموح ومجتمع مزدهر نابض بالحياة ، كما بحث الاجتماع مشاريع الشراكة المجتمعية البالغ كلفتها 9 ملايين ريال.