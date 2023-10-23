أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة المبادرات التنموية والفرص الاستثمارية بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة اليوم , اجتماعاً لمناقشة المبادرات التنموية والفرص الاستثمارية ، بحضور معالي المهندس أسامه المهندس ، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد سموه أن المنطقة من الوجهات المهمة في المملكة من حيث تمكين المشاريع الاستثمارية، ومهيأة للفرص الاستثمارية في جميع المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت العديد من الخطوات والجهود لتذليل التحديات والحد من البيروقراطية أمام المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار بالمنطقة، بالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة في تمكين المشاريع الاستثمارية تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

واطلع سمو أمير القصيم خلال الاجتماع على الوضع الراهن للمشاريع في المجالات التنموية كافة في المنطقة وفقاً للأرقام والإحصاءات ، بالإضافة إلى الميز النسبية والتنافسية لمنطقة القصيم في المجالات الاقتصادية والزراعية ، وبعض المبادرات بالمنطقة المرتبطة برؤية السعودية 2030.