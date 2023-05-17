أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة برامج السياحة الريفية بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بقاعة الدرعية في الإمارة اليوم , اجتماعاً لمناقشة برامج السياحة الريفية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومديري الجهات الحكومية المعنية، ومحافظي المحافظات بالمنطقة.

وأكد سموه، أن المنطقة تتميز بالمقومات التي تجعلها مقصداً للسياحة الريفية لوجود البنية التحتية، وتوسطها مناطق المملكة، وربطها بالطرق السريعة التي تم تصميمها على أعلى المواصفات بدعم سخي من الدولة – أعزها الله -.

ولفت النظر إلى أن المسؤولين بالمنطقة ورجال الأعمال لهم دور بارز في تعزيز برامج السياحة الريفية، من خلال تفاعلهم ودعمهم المستمر لها، داعياً إلى ابتكار البرامج التي تسهم في تنويع الفرص في السياحة الريفية، مشيراً إلى أن هناك تجارب ناجحة لرجال الأعمال والمزارعين بالمنطقة الذين أتاحوا مزارعهم للسياحة الريفية وكانت مقصداً لجميع الزوار من داخل وخارج المنطقة.

وشهد الاجتماع عدة مداخلات تسهم في دعم وتعزيز السياحة الريفية وإيجاد البرامج بالتنسيق مع رجال الأعمال أو الجهات الداعمة والحكومية بالمنطقة.