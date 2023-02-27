أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة جاهزية رالي جميل النسائي بالمنطقة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية دعم جميع البرامج الرياضية، ومنها سباقات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، التي تشمل رالي جميل النسائي، الذي يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، وبرنامج جودة الحياة الذي يحظى بعناية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه بمكتبه اليوم، اجتماع الإعداد لرالي جميل النسائي، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

وأشار إلى أن رالي جميل النسائي يؤكد على ريادة المملكة في إقامة مثل هذه السباقات على المستوى الإقليمي، وإلى أهمية هذا الحدث الرياضي الذي ستكون منطقة القصيم هي الختام في نهاية مراحله، مطالباً جميع الجهات بالجاهزية العالية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح الرالي.

واطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات, التي اتخذتها الجهات المعنية بذلك، بالشراكة مع إمارة المنطقة والجهات الحكومية والأمنية، مستمعاً لشرح موجز عن الرالي من قبل الكابتن عبدالله باخشب من الإدارة التنفيذية للرالي، عن عدد المشاركين، ومسار الرالي بالمنطقة، وحجم الاستعدادات في اللجنة الطبية، مبيناً أن المسار المحدد للسباق جهز وفق أعلى درجات الأمان ونقاط الاستعداد لقدوم المتسابقين بكل أمن وسلامة.