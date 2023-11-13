أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء بنوك الدم

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بالمنطقة “دمي” في مقر الإمارة اليوم, اجتماع الجمعية العمومية, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء الجمعية.

واستعرض الاجتماع التقرير المرئي حول إنجازات الجمعية للعام الماضي 2021م، واعتماد القوائم المالية لعام 2021م، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022م.

وأكد سموه ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام للقطاع الخيري، الأمر الذي أسهم في إيصال الرسالة الاجتماعية والخيرية للفئات المستهدفة من القطاع الثالث.

ونوه بما حققته جمعية دمي من إنجازات كبيرة خلال العام الماضي، مشيداً بدور أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم المستمر لتحقيق أهداف الجمعية في مجال التبرع بالدم والفصائل النادرة التي تعد الهم الأول لدى بنوك الدم في المستشفيات، مشيراً إلى أن الجمعية تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتقوم بعمل احترافي للوصول إلى أهدافها السامية لدعم مستهدفات التبرع الطوعي بالدم كونها أول جمعية متخصصة في مجال التبرع بالدم.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز من نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فيصل الخميس، عن المنجزات المتحققة للجمعية وتميزها في كثر من المحافل المحلية والدولية, مشيرا إلى أن الجمعية نفذت خلال العام 2022م قرابة 716 حملة تبرع بالدم بالتعاون مع تجمع القصيم الصحي، كما بلغ عدد المتطوعين بالجمعية 901 متطوع بعائد اقتصادي بلغ أكثر من 273 ألف ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين من حملات التبرع بالدم 21522 مستفيدا بعدد المتبرعين 7.184 متبرعا.

وفي نهاية الاجتماع تسلّم سمو أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لجمعية دمي الذي يستعرض الجهود والمنجزات المتحققة للجمعية خلال العام الماضي 2022م.