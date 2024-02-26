أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم, اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، وأعضاء الجمعية العمومية.

وأشاد سموه خلال الاجتماع بما تحقق للجمعية من مخرجات أسهمت في توفير السكن الملائم للأسر المستفيدة من برامج الجمعية، لافتاً النظر إلى أن ما أظهره التقرير السنوي للجمعية يبرز حجم الجهود المبذولة من قبل الجمعية وشركائها في المساهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في برنامج جودة الحياة، حيث حرصت الجمعية على دعم إنشاء الوحدات السكنية الخيرية والاقتصادية لتحسين الحالة الاجتماعية للفئات المستفيدة.

وكان الاجتماع قد استعرض التقرير السنوي للجمعية لعام 2023م، وما تم بناءه من الوحدات السكنية وتقديم الايجار للمساكن، وتوفير الأراضي التي تقام عليها المشاريع الخاصة ببرامج الإسكان، مثمناً سموه دور أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية والداعمين على تحقيق مستهدفات الجمعية، متطلعاً الى الاستمرارية في تحقيق أهداف الجمعية.