أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية لبرنامج المدن الصحية

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اجتماع اللجنة الرئيسية لبرنامج المدن الصحية بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد سموه أهمية برنامج المدن الصحية وارتباطه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية السعودية 2030، وذلك بتعزيز البرامج الصحية بمدن ومحافظات المنطقة، مشيراً إلى أن حصول مدن كنماذج للمدن الصحية, أهّلها لأن تكون مدنا صحية ذات طابع معزز على الجوانب الصحية والحضارية المتقدمة في الخدمات الصحية والبيئية الاجتماعية.

ودعا إلى التركيز على دعم برامج التنمية المستدامة , وتمكين جميع الجهات وأفراد المجتمع في أن يكونوا شركاء في برنامج المدن الصحية بالمنطقة ، وتفعيل الأنشطة الصحية والبيئية وتنفيذها، كذلك دعم وتعزيز جهود التصدّي للمشاكل الصحية والبيئية بمدن ومحافظات المنطقة بالتعاون بين أفراد المجتمع كافة.

كما أكد سموه أهمية تنوع وشمولية البرامج التوعوية والوقائية والأنشطة الرياضية لتتضمن التوعية بأضرار المخدرات وضمان سلامة جميع أفراد المجتمع منها ، وتفعيل دور الأندية الرياضية بالمنطقة، وأن يحقق برنامج المدن الصحية مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد استعرض الاجتماع المنجزات المتحققة في محافظة عنيزة الصحية ورياض الخبراء الصحية، وجاهزية محافظة البكيرية للاعتماد كمدينة صحية ، والمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع.

وكرّم سمو أمير القصيم في نهاية الاجتماع محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان لجهودهم في اعتماد المحافظتين في قائمة المدن الصحية.