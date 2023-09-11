أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة

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أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، دور اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، وما تقوم به من أعمال في غاية الأهمية انطلاقًا من دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية وتكامل الجهود والأعمال، وتسخير الإمكانات كافة بما يحقق الأمن والسلامة للجميع.

جاء ذلك خلال ترأس سموه في الإمارة بمدينة بريدة اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضائها كافة.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على جاهزية الجهات المعنية بتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني بالمنطقة في حالة الطوارئ والأزمات لهذا العام 1445هـ ، بالإضافة إلى الاطلاع على خطط الطوارئ والأزمات، وعدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.