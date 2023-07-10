أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لكرنفال تمور بريدة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لكرنفال تمور بريدة، أهمية دور إمارة المنطقة الإستراتيجي في كل فعالية ومناسبة اقتصادية تخدم القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المسبق والتنظيم المبكر لكل فعالية لضمان تحقيق نجاحها.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه في الإمارة اليوم اجتماع اللجنة العليا لكرنفال تمور بريدة، بحضور وكيل الامارة المساعد عسم الرمضي، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومستشار وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، والرئيس التنفيذي لكرنفال تمور بريدة الدكتور خالد النقيدان.

وبين أن كرنفال تمور بريدة حقق الموسم الماضي أكثر من 2،8 مليارات ريال، ويمثل أهمية اقتصادية كبيرة سواء للمنطقة أو المملكة بشكل عام، كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بدعم القيادة الرشيدة التي أولت هذا المنتج الاقتصادي كل الرعاية والاهتمام، مشيرًا إلى وجود أكثر من 8 ملايين نخلة بالقصيم تزداد بشكل سنوي.

ولفت سموه النظر إلى أن كرنفال تمور بريدة حقق نقلة وتطورًا نوعيًا خلال السنوات الماضية، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والأهلية مما أسهم في دعم هذا المنتج الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن الكرنفال فرصة مهمة لتسويق منتجات المزارعين ، وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات عبر جميع المسارات داخل وخارج ساحة السوق, وله دور كبير في تسويق تمور المنطقة داخليًّا وخارجيًّا عبر وسائل التصدير.

وقد استعرض الاجتماع خطة انطلاق الكرنفال ومهام اللجنة التنفيذية وأبرز أعمالها، والفعاليات المصاحبة للكرنفال، وخطة أعمال اللجنة الإعلامية ولجنة الفعاليات والمعارض، ولجنة الخدمات والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى القطاعات المشاركة.