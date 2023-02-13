أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها الثالثة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء جائزة القصيم للتميز والإبداع , بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع مجلس أمناء الجائزة في دورتها الثالثة، بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس أمناء الجائزة لتحقيق مستهدفاتها، لتشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة غير الربحية لتبني مفهوم التميز والإبداع في كافة المجالات، واحتضان الأفكار والممارسات والمبادرات والابتكارات والاختراعات الهادفة والأعمال الريادية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة، ورفع كفاءة وفاعلية الأداء، مشيرا إلى أن الجائزة تعمل على ترسيخ ونشر الوسطية وتكريم المتميزين من الأفراد والمؤسسات بقطاعاتها الحكومية والأهلية غير الربحية، وذلك تثميناً لجهودهم وتقديراً لأدائهم ليصبحوا نماذج سعودية متميزة يحتذى بهم في عصر الجودة والإتقان.

واستعرض الاجتماع المراحل القادمة لخطة الجائزة في دورتها الثالثة، وما تم إنجازه من قبل أمانة الجائزة والدليل التعريفي الخاص بالجائزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل اللجان بما يحقق للجائزة التميز والريادة في كافة فروعها ومساراتها.