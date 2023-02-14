أمير القصيم يرأس اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة الـ 33

المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بقاعة التأسيس بإلامارة اليوم, الاجتماع السنوي الـ33 لسموه بمحافظي المحافظات بالمنطقة ، بحضور وكلاء ومسؤولي الإمارة والمحافظين ووكلاء المحافظات ومديري الجهات الحكومية بالمنطقة .

وأوضح أمين مجلس المنطقة إبراهيم بن صالح الصغيّر أن الاجتماع استعرض وناقش المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها :تفعيل دور القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدن والمحافظات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في حماية المنتزهات البرية والغطاء النباتي، وتحديد آلية يتم العمل بها عند طلب الجهات الحكومية مشاركة مندوب من ( الإمارة ـ المحافظة ـ المركز ) لتشكيل لجنة للتعامل مع أي موضوع يستجد، مع مراجعة ما هو قائم من اللجان بالوقت الحالي من ناحية استمرار المندوب من عدمه.

وأكد سمو أمير القصيم ما تحظى به المنطقة من دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخطط التنمية تحقيقاً لرؤية 2030 في شتى المجالات, حيث أن المنطقة متعددة الميز على المستوى الزراعي والصناعي والجغرافي والقدرات البشرية، مشيراً إلى ما تحقق للمنطقة من إنجازات ومبادرات وملتقيات وبرامج ومهرجانات خلال الفترة القريبة الماضية ومنها : (مهرجان الكليجا، مهرجان الحنيني، مهرجان الفقع، مزادات الإبل)، إضافة إلى الجلسات المسائية الاسبوعية التي تناقش أهم الجوانب والقضايا التنموية بالمنطقة، وهذه الإنجازات تعد إضافة تنموية واقتصادية ناجحة ومؤشراً مهماً على تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، مثمنا الجهود المبذولة في ذلك من كافة المحافظات والجهات الحكومية والمسئولين واللجان العاملة بالمنطقة.

كما استعرض الاجتماع التعاون بين وزارتي الداخلية، والمالية ومن يمثلهما بالمنطقة لبحث استحداث منصة إلكترونية يٌقدم عبرها طلبات المساعدة المتعلقة بالأضرار والكوارث المنصوص عليه بالمادة (1 ) من لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (783) في 7 / 1 / 1435هـ بدلاَ من التقديم الورقي لحوكمة عمل لجان الحصر واختصاراً للوقت والجهد عن مباشرتها للمواقع المتضررة، ووجود مستودعات كبيرة داخل الأحياء السكنية مما يسبب إزعاج وخطورة على الأهالي من دخول وخروج الشاحنات الكبيرة والصغيرة للتحميل والتنزيل، إلزام أصحاب سيارات نقل البضائع المجهولة بإيضاح كافة بيانات البضائع على السيارة لمعرفة التبعية لها، استحداث آلية لنظافة الطرق السريعة من المخلفات داخل وخارج السياج الحديدي للمحافظة على البيئة.