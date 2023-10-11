أمير القصيم يرأس الاجتماع الثاني عشر للجنة البيئة بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة اليوم , الاجتماع الثاني عشر للجنة البيئة بالمنطقة، بحضور سمو الأمير متعب بن فهد الفيصل ، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من أعضاء اللجنة.

ووثمن سموه الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية بالمنطقة، في سبيل الحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي تحقيقا للمستهدفات المرجوة ، لافتاً إلى أن ما أظهرته لغة الأرقام في تنمية الغطاء النباتي تؤكد حجم الجهود الكبيرة من الجهات ذات العلاقة ، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات داخل المنتزهات الوطنية.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح عن المنتزهات البرية الطبيعية ، وما تم في منتزة السهل البري بمحمية الإمام تركي بن عبدالله ، وما أنجز في مبادرة تشجير المواقع التراثية وآخر المستجدات للاستفادة من المياه المجددة في المنتزهات الوطنية بالمنطقة.