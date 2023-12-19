أمير القصيم يرأس الاجتماع 16 للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، الاجتماع 16 للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومسؤولي الجهات الحكومية ومحافظي المحافظات بالمنطقة.

ونوّه سموه خلال الاجتماع بما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام ببرامج الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين ، وبجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز برامج الإسكان التنموي وعقد الشراكات مع القطاع الثالث لتوفير السكن للأشد حاجة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما تحقق من منجزات لبرامج الإسكان التنموي بالمنطقة ، التي أسهمت في توفير الإسكان ، وتلبية احتياج الأسر المستهدفة ، من خلال مشاريع الإسكان التنموي ، التي تسعى إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

وشهد الاجتماع, استعراض منجزات برامج الإسكان التنموي والملخص التنفيذي للمحقق من المستهدفات بمنطقة القصيم ، حيث وفرت 1355 وحدة سكنية ، ومناقشة ملخص المشاريع ، التي بلغت 21 مشروعاً تشمل 4555 وحدة سكنية.