أمير القصيم يرعى حفل تخريج أكثر من 4000 خريج وخريجة من كليات التقنية والمعاهد

المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم، حفل تخريج أكثر من ٤٠٠٠ خريج وخريجة من كليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة.

وهنأ سمو أمير القصيم خلال الحفل الخريجين والخريجات من مختلف الكليات والمعاهد التدريبية والتقنية، واصفا بأن مشاركته فرحة الخريجين والخريجات بأنها من أسعد اللحظات، كونها مناسبة يفخر سموه بحضورها لقطف ثمار كفاءات وطنية يعتز بها الوطن، وكل مسؤول مخلص.

وأشاد سموه بمبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي من بينها التدريب المنتهي بالتوظيف الذي يحظى بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلا الله العلي القدير أن يوفق جميع الخريجين والخريجات وأن يكونوا أعضاء فاعلين وعقولا نابغة وأيدي مهرة، في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مبدياً اعتزازه بمخرجات المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني خلال السنوات الماضية، الذين لا تقل أهمية عن باقي المخرجات التعليمية، وأن كثير من مخرجات المؤسسة يعملون في جميع المجالات وأصبحوا في الوقت الراهن مسؤولين في خدمة وطنهم.

وكان سمو أمير القصيم قد شهد مسيرة الخريجين والخريجات في بداية الحفل المعد بهذه المناسبة، تخلله عرض مرئي يحكي مسيرة التدريب التقني والمهني ومخرجات المؤسسة خلال السنوات الماضية.

من جانبه قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم المهندس أحمد الحمودي شكره لسمو أمير القصيم، على ما يلقاه التدريب التقني من اهتمام، مشيراً إلى أن عدد الخريجين والخريجات بلغ أكثر من ٤٠٠٠ خريج وخريجة من مختلف الكليات التقنية والمعاهد، بعد أن تم تأهيلهم وتدريبهم عبر أحدث برامج التدريب والتعليم والمعرفة.

بدوره عبر الخريج عبد الإله الحربي نيابة عن زملائه وزميلاته من متدربي ومتدربات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم، مثمنين لسموه اهتمامه المستمر بأبنائه الخريجين والخريجات.

وفي نهاية الحفل كرّم سموه الداعمين والمساهمين في إنجاح البرامج التدريبية والمهنية.