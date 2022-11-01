أمير القصيم يرعى مبادرة ” أرض النخيل “

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم حفل إطلاق مبادرة أرض النخيل، بحضور معالي نائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل و وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الإجتماعية معيض البيشي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة .

وأوضح سمو أمير القصيم أنه يتشرف بإطلاق هذه المبادرة الوطنية التنموية ” أرض النخيل ” من منطقة القصيم ، مؤكداً أن بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية هي أرض النخيل والتي يرمز إليها الشعار الوطني رمزاً للرخاء والازدهار، مشيرا سموه بأنه فخور كل الفخر بنضج القائمين على مهرجانات التمور، وبدأ التفكير بالتنوع في هذه المهرجانات فيما يخدم المنتج، كتوطين خراف النخيل أو ورش عمل وملتقيات لتطوير المنتج وتسويق التمور.

وأكد سمو أمير القصيم بأن مثل هذه المبادرة تختص بمنتج وطني على عموم أرجاء الوطن، وبدأنا في هذا العام مبادرة أرض النخيل ونتطلع بعد أن ينتهي هذا العام أن تتبناها الجهات الحكومية لتعمم على مستوى المملكة.

وقال سموه خلال الحفل : نحن ننظر إلى مبادرة أرض النخيل كإحدى مستهدفات الرؤية الطموحة 2030 لزيادة الناتج المحلي في الأمن الغذائي، مضيفا سموه نحن نركز على مخرجات النخيل وما تقدمه جميع المناطق في هذا المنتج الغذائي المهم نريد أن نستبق القادم من السنوات، وأتمنى أن نستفيد من هذه المبادرة بورش أعمالها والتعريف بأهمية النخلة والمنتج وتفعيل جميع المخرجات سواء الأيدي العاملة والصناعات التحويلية والغذائية مما يسهم في تكريس هذه المبادرة.

وقال : نحن في اللمسات الأخيرة لإطلاق برنامج التوازن التنموي والذي يشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة، ويعطي لكل محافظة أو مركز تخصص يناسب إمكانياتها ويضمن التنوع في الحراك التنموي بمنطقة القصيم، كاشفاً بأن الطموح كبير بأن يعمل وسط وأطراف المنطقة بوتيرة واحدة، ولا يكون هناك تباين واختلاف بين جزء على حساب الجزء الآخر بالمنطقة، لضمان عدالة تنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعياً بتعاون كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وقد اطلع سموه خلال إطلاق المبادرة على الفعاليات المصاحبة والمعارض المشاركة من الجهات الحكومية، وشاهد ما تقدمه جميع الجهات في سبيل تعزيز قطاع النخيل والتمور واستدامته بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وبارك سمو أمير القصيم خلال الحفل إطلاق حاضنة أعمال التمور، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لإنشاء حاضنة صناعية للتمور بين إمارة القصيم وهيئة المدن الصناعية والغرفة التجارية بالقصيم .

كما وجه سمو ه بإطلاق مسمى ميدان النخلة في جميع مدن ومحافظات المنطقة تزامناً مع إطلاق المبادرة وتأكيداً على أهميتها لدعم قطاع النخيل والتمور.

وبين معالي نائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل، أن هذه المبادرة ستكون إضافة للاقتصاد السعودي ومنظومة الصناعة السعودية، معلناً تبني وزارة الصناعة لهذ المبادرة، ومشيرا إلى أن القطاع الغذائي من أهم القطاعات ويبلغ حجمه 165 مليار ريال خلال العام الماضي، ويوجد في منطقة القصيم 35 مصنعاً متخصصاً بالتمور.

وأعرب وكيل إمارة القصيم الرئيس التنفيذي للمبادرة الدكتور عبدالرحمن الوزان عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على اهتمامه ودعمه للبرامج التنموية والإقتصادية التي تشهدها المنطقة وتحقق معها الريادة والتميز في صناعة الفرص الاقتصادية تماشيا مع رؤية المملكة 2030، منوها بتوجيهات سمو أمير القصيم لإنجاح مبادرة أرض النخيل بالتكامل مع الجهات المعنية.

من جهته أوضح نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الإجتماعية معيض البيشي أهمية مبادرة أرض النخيل، وأن منطقة القصيم من المناطق التي حظيت بالبرامج المرتبطة بدعم أبناء الوطن من أهالي المنطقة، حيث استفاد من برامج البنك قرابة 124 ألف مستفيد بدعم يصل 6 مليار ريال ، و دعم أكثر من 3 آلاف مشروع.