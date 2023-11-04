أمير القصيم يزور غداً مهرجان ثمرات الشيحية ويطلع على إنتاج ٩٢ عارضاً

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يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، مهرجان ثمرات الشيحية المقام في الحديقة العامة بمركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية، بتنظيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع بلدية محافظة البكيرية.

ويطلع سموه خلال زيارته على مشاركة 92 عارضاً للفواكه، و 140 أسرة منتجة، بالإضافة إلى خيمة الضيافة وأركان الجهات المشاركة والمعارض المساهمة في تعزيز مفهوم الصناعات التحويلية.

ورحب محافظ البكيرية محمد العريفي بسمو أمير منطقة القصيم، مؤكداً أن المهرجان يهدف إلى تشجيع زراعة المنتجات الزراعية وزيادة التعريف بها على مستوى واسع، إضافة إلى كونه مشروعاً ثقافياً وسياحياً واقتصادياً رائداً، ومورداً لأصحاب المزارع المتخصصة، ومصدراً مهماً لتوفير فرص العمل للشباب.

من جانبه أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع أن المهرجان يأتي امتداداً للمهرجانات الزراعية المتنوعة التي تحظى بها المنطقة بدعم وتشجيع ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم، ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، التي حققت نجاحاً متواصلاً حتى أصحبت القصيم سلة غذاء المملكة.