أمير القصيم يزور غداً مهرجان سكرية المذنب الحمراء

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يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، مهرجان السكرية الحمراء، المقام بالسوق المركزي بمحافظة المذنب، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، ودعم من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

وسيطلع سموه خلال الزيارة على حركة البيع والشراء في ساحة المزاد ومنطقة التجزئة، وحراج الدلالين، والعربات المتحركة لنقل التمور، والأركان المختلفة المصاحبة للمهرجان.

من جانبة ثمن محافظ المذنب عبدالرحمن السديس، دعم سمو أمير منطقة القصيم للمهرجان، وتعزيز الحركة الاقتصادية الزراعية بالمحافظة وتنمية هذا المنتج الوطني.

ونوه بالجهود المبذولة التي يقدمها فريق العمل والداعمين، التي عكست نجاحاً لهذا المهرجان الاقتصادي المهم، لإبراز ثقافة المحافظة التي تتميز بها من خلال هذا المنتج، وتطوير الحركة الاقتصادية .