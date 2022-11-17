أمير القصيم يزور قرية بريدة التراثية

المناطق_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور معالي وزير الشئون البلدية والقروية ماجد الحقيل، اليوم، مشروع قرية بريدة التراثية الذي نفذتها أمانة المنطقة بتكاليف بلغت7,222,359 ريالًا على مساحة 12000 م2.

وبيّن أمين القصيم المهندس محمد المجلي، أن المشروع يتكون من دورين وصمم المبنى الخارجي والداخلي من تاريخ المملكة العربية السعودية الزاخر بالعراقة والأصالة وتحتوي القرية على عدة معالم، كما يضم المبنى التراثي قصرًا تراثيًا وفندقاً ومطعمًا ومسجدًا وبرجًا للمراقبة وحدائق عامة.