أمير القصيم يزور مركز عريفجان ساحوق بمحافظة النبهانية

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مركز عريفجان ساحوق التابع لمحافظة النبهانية، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر ومحافظ النبهانية طارق اليحيى وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

والتقى سموه خلال الزيارة رؤساء المراكز والمواطنين بمحافظة النبهانية والمراكز التابعة لها.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة للالتقاء بالمواطنين من أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة، مؤكداً أهمية التكاتف والتعاضد في الجوانب الخادمة للوطن كافة, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

وكان سمو أمير منطقة القصيم قد اطلع خلال الزيارة على المشاريع المنفذة بمركز عريفجان ساحوق وماشهده المركز من تطور ونمو في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.