أمير القصيم يزور مهرجان الفقع بمركز شري

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مهرجان الفقع في مركز شري، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والمشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وتجوّل سموه في مقر المهرجان، مستمعًا إلى شرحٍ عن المهرجان الذي يضم عددًا من الأجنحة لعرض محصول الفقع، إضافة الى أجنحة الأسر المنتجة.

وأشاد سمو أمير القصيم بالتفاعل الكبير من المستثمرين في مزارع الفقع الذي أسهم في زيادة نشاط مهرجان الفقع في مركز شري، وعدّ المهرجانات الزراعية أو الغذائية نافذة تسويقية لكل منتج, لتشجيع القائمين على تلك المهرجانات التي توجد فرص عمل وتُحدِث نشاط اقتصادي في كل محافظة من محافظات المنطقة.

ودعا رجال الأعمال والمزارعين إلى الاستثمار في السياحة الريفية وتفعيل مثل هذه المهرجانات لإيجاد وجهات سياحية للمنطقة لإنجاح برنامج التوازن التنموي الذي تقوم عليه إمارة المنطقة.

من جهته أوضح رئيس مركز شري نايف الحجاج أنّ المهرجان سيكون له أثر كبير في تسويق محاصيل المزارع التي تنتج الفقع بالمركز.

وفي نهاية الحفل كرّم سموه الداعمين والمشاركين في إنجاح مهرجان الفقع في نسخته الأولى.

وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لجنة تنمية الإستثمار بمجلس المنطقة بجذب المستثمرين بإنتاج وتسويق الفقع , حيث أكد سموه أهمية دور المستثمرين للإستثمار في الصناعات التحويلية لتخزين الكمأه والترفل المشهور عالمياً بمركز شري والاهتمام بهذا المنتج الطبيعي في تلك المنطقة.

يشار إلى أن مركز شري شمال المنطقة يضم أكثر من 25 مزرعة متخصصة في استزراع الفقع بمساحات شاسعة واشتهرت بجودة محاصيل الفقع ويقام لها مهرجان سنوي بمركز شري.