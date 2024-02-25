أمير القصيم يزور مهرجان واحة المانعية بمحافظة المذنب

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالتطوّر الذي يشهده مهرجان واحة المانعية بمحافظة المذنب، وهو ما يجسد توفر جميع المقومات الأساسية التي جعلت هذا المهرجان من الميز النسبية لمحافظة المذنب، ويشهد حضورًا من داخل وخارج المملكة.

جاء ذلك عقب زيارة سموه اليوم، مهرجان واحة المانعية بمحافظة المذنب، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومحافظ المذنب عبدالرحمن السديس، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وقال سموه: إن مهرجان واحة المانعية بمحافظة المذنب أصبح وجهة مفضلة لدى الشباب ومحبي أنشطة الرياضات الصحراوية، وبطولات السيارات في فئات متعددة ، ودعم مهارات الشباب في الابتكار والإبداع في تقنية السيارات في بيئة آمنة ومحفزة لممارسة هواياتهم.

وأعرب عن شكره وتقديره لمحافظ المذنب والجهات المنظمة لمهرجان واحة المانعية الذي يضم العديد من الفعاليات والبرامج المصاحبة، متطلعاً إلى مواصلة هذا التميز والإبداع في تطوير المهرجان للوصول إلى الأهداف المنشودة بإذن الله.

وشهد سمو أمير منطقة القصيم الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة تخلله كلمة محافظ المذنب عبدالرحمن السديس أكد فيها أن دعم واهتمام سموه كان لهما الأثر الكبير في تطوير مهرجان واحة المانعية بالمحافظة، حيث أصبح مقصدًا لجميع الزوار والمتنزهين والمهتمين برياضة السيارات، لافتاً إلى دور المهرجان في تمكين جميع فئات المجتمع من خلال الاستفادة من البرامج المتنوعة المقدمة للزوار.

كما اطلع سمو أمير القصيم خلال الزيارة على سباقات التسارع الرملية, مستمعًا إلى شرح من المشرف على المهرجان راشد الجابري، الذي بيّن أنها تشمل عدة فئات للسيارات المعدلة وغيرها من المركبات في إطار دعم هذه الرياضة.