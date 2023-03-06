أمير القصيم يستعرض الفرص الاستثمارية وسبل تنميتها بالمنطقة

المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن المنطقة تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية والميز النسبية، التي تجعلها أرض خصبة للاستثمار في جميع المجالات بدعم من القيادة الحكيمة أيدها الله.

جاء ذلك ، خلال ترؤس سموه بمكتبه بالإمارة اليوم اجتماعاً لاستعراض الفرص الاستثمارية وسبل تنميتها ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بالمنطقة.

وبيّن سموه أن المنطقة تعد رائدة في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية ويوجد فيها العديد من الفرص الاستثمارية سواءً في القطاع الزراعي أو الصناعي ، لما فيها من ميز تنافسية أهمها الموقع الإستراتيجي وشبكات الطرق البرية التي تصل منطقة القصيم وتواصل للشمال حتى الحدود الأردنية ، والمدينة المنورة، وكذلك خط قطار سار، ومطار الأمير نايف الدولي الذي تتواجد به قرابة 14 شركة طيران.

وأوضح أن مجال الاستثمار بالمنطقة واسع ، وأن جميع الجهات الحكومية تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف التوسع في جميع المشاريع الاقتصادية، مبرزا العديد من المزايا السياحية التي تمتلكها المنطقة ومنها السياحة الريفية، والمزارع القديمة والبيوت والنزل الريفية.

واستعرض الاجتماع الميز النسبية التي تتميز بها المنطقة ، بالإضافة إلى استعراض آراء المشاركين في الاجتماع وبحث السبل التي تكفل زيادة نسب الاستثمار بالمنطقة انطلاقاً من الفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال والتحالفات الاستثمارية في جميع المجالات.