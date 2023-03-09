أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الراجحي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الراجحي الدكتور معاذ اليحيا .

واطلع سموه خلال الاستقبال على الجهود التي قامت بها شركة اتحاد الراجحي العقارية، لدعم مشروع البساتين (صحار سابقاً)، مشيدا بالجهود التي بذلتها الشركة لتلبية مستهدفات الإسكان بالمنطقة، سواء من مستفيدي برنامج سكني أو الإسكان التنموي، كما ثمن منجزات الشركة المتحققة في مشروع البساتين، مؤكدًا أن القطاع الخاص خصوصا العقاري شريك في دعم برامج الإسكان لتسهيل المواطنين بالحصول على السكن تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

من جانبه ، نوه الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الراجحي العقارية ، بدعم ومتابعة سمو أمير القصيم للمشاريع الإسكانية والعقارية بالمنطقة .